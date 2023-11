Si schianta con l'auto e scappa: muore l'amico, altri due feriti gravi

Dopo essersi schiantato con l'auto contro un guardrail, si è dato alla fuga, lasciando nella vettura i suoi amici, uno dei quali è morto, mentre gli altri due sono stati ricoverati in gravi condizioni. È successo alle porte di Cagliari sulla Statale 387 all'altezza di Soleminis.

Secondo quanto ricostruito finora, verso le 4 del mattino una Bmw con quattro ragazzi a bordo è finita contro le barriere protettive lungo la strada che collega Cagliari a Dolianova. L'impatto è stato molto violento, cosa che fa pensare che l'incidente sia stato causato dall'alta velocità. Alla guida del veicolo c'era un 38enne di Dolianova, ma l'auto era di proprietà di Nicola Dessì, l'amico 28enne che sedeva sul sedile posteriore insieme a un altro giovane. Entrambi hanno riportato gravi ferite, ma le loro vite non sarebbero in pericolo. Non c'è stato nulla da fare, invece, per Daniele Picciau, 32enne che viaggiava seduto nel lato passeggero al fianco dell'autista.

L'identità dell'uomo alla guida sarebbe già nota alle forze dell'ordine, dato che è emerso che il 38enne sarebbe senza patente. I carabinier lo hanno cercato a casa e al vicino Pronto soccorso, ma non lo hanno ancora rintracciato. Il Comune di Dolianova ha espresso le sue condoglianze alla famiglia Picciau e in una nota ha chiesto interventi per garantire una maggiore sicurezza nella statale, dove poche ore prima un 20enne era morto tornando da lavoro.

