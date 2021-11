Sciopero della scuola il 10 dicembre

I sindacati contestano la legge di bilancio presentata dal governo Draghi e hanno indetto uno sciopero della scuola per la giornata di venerdì 10 dicembre. Lo hanno annunciato in conferenza stampa i 4 sindacati: Flc Cgil, Uil scuola, Snals-Confsal e Gilda Unams.

"Ieri abbiamo avuto un incontro di conciliazione ma non abbiamo conciliato perché non c'erano le condizioni. I punti che abbiamo posto al centro nello stato agitazione - ha spiegato Francesco Sinopoli segretario generale Flc-Cgil - erano tutti contenuti già nel Patto per l'istruzione ma quei punti sono in realtà' delle rivendicazioni perchè non c'è stata soddisfazione rispetto alle nostre aspettative. Quindi le organizzazioni sindacali, in stato di agitazione, hanno proclamato lo sciopero della scuola per un'intera giornata il 10 dicembre.

Sciopero scuola venerdì 10 dicembre

"Siamo ad un punto di svolta nelle relazioni con il governo. Sulla scuola - ha lamentato Sinopoli - il governo ha fatto una scelta molto precisa: di disinvestire sulla scuola pubblica confermando la tendenza che va avanti da almeno 15 anni ma che adesso suona anfora più ingiusta dopo 2 anni di pandemia. Il Governo non vuole investire sul personale della scuola. Cè un divario significativo tra la retribuzione della scuola e quella di altri settori pubblici".

Lo sciopero proclamato il 10 dicembre "non deve essere l'ultima iniziativa di lotta ma deve essere la prima. Questa mobilitazione deve essere un segnale per la scuola e per il Paese" ed è stata "inevitabile per le posizioni assunte dal governo. Siamo convinti - conclude il segretario generale Flc-Cgil - che non ci fosse alternativa e che il 10 dicembre debba essere una giornata partecipata di partecipazione e rivendicazione.