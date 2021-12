Sciopero dei mezzi pubblici: venerdì nero per i trasporti

Uno sciopero dei trasporti è stato indetto per venerdì 3 dicembre 2021 e coinvolgerà treni, bus e metro nelle diverse città italiane. Un vero e proprio venerdì nero per i viaggiatori del servizio pubblico costretti a spostarsi negli orari di punta e per chi sceglierà il treno come mezzo di trasporto per raggiungere i luoghi di villeggiatura in vista del Ponte dell'8 dicembre.

Vale la pena ricordare che lo sciopero di venerdì è stato proclamato dal sindacato Ugl per protestare contro l'obbligo di Green pass per accedere ai luoghi di lavoro. Vediamo dunque nel dettaglio gli orari dello sciopero e le città coinvolte.