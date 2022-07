Caos aeroporti, quali sono i voli a rischio oggi

L'estate 2022 può essere definita quella delle vacanze "a ostacoli". Dopo due anni di restrizioni causate dal Covid, in tanti sono tornati a viaggiare e prenotare voli ma la situazione negli aeroporti è caotica. Scioperi del personale, ritardi e cancellazioni sono all'ordine del giorno. Oggi, 27 luglio, è il personale di terra della Lufthansa a incrociare le braccia, con ripercussioni anche in Italia. L'agitazione è stata proclamata dal sindacato tedesco Verdi con l'obiettivo di "aumentare la pressione" sulla dirigenza per un aumento salariale del 9,5%.

Si stima che complessivamente Lufthansa cancellerà oltre mille voli da e per gli aeroporti di Francoforte e Monaco da oggi a venerdì con disagi per 134.000 viaggiatori. Annullati, per esempio, anche alcuni voli con Milano. (In basso la situazione di oggi 27 luglio a Malpensa, cancellato un volo mattutino di Lufthansa ma anche un EasyJet)

Il responsabile delle risorse umane di Lufthansa Michael Niggemann ha criticato duramente i sindacati sottolineando che ''un'escalation dopo solo due giorni di negoziati che finora sono stati costruttivi sta causando danni enormi ai nostri passeggeri in alta stagione, oltre a appesantire ancora di più il carico sui nostri impiegati''. Intanto però la compagnia ha solo potuto procedere con le cancellazioni.

Già ieri, martedì 26 luglio, quasi 7.500 passeggeri sono rimasti a terra. La compagnia ha reso noto di avere dovuto cancellare circa 45 voli a Monaco e Francoforte diretti a Bangkok, Singapore, Boston, Denver, New York, Chicago, Los Angeles, San Francisco, Seoul, Buenos Aires, Johannesburg, Miami o New-Delhi.

I problemi però non riguardano solo Lufthansa. Nelle scorse settimane protagonisti di scioperi e agitazioni sono stati i lavoratori di Eeasyjet, Volotea, Ryanair e delle controllate della low cost irlandese, Malta Air e Crewlink. Ancora una volta migliaia di passeggeri rimasti a terra, altri a "caccia" dei bagagli smarriti o arrivati dopo ore. Le compagnie devono rimodulare tutte le scelte - e i tagli - fatti in pandemia e non riescono a sostenere l'aumento della domanda. Nelle scorse settimane uno dei più importanti aeroporti al mondo, quello londinese di Heatrow, ha scelto di limitare il flusso di passeggeri in partenza a 100mila al giorno per scongiurare code, ritardi nella riconsegna dei bagagli e cancellazioni last minute.

In Italia i problemi del settore, dall'organizzazione degli aeroporti alle condizioni di lavoro, sono stati affrontati in un tavolo al ministero delle Infrastrutture e della Mobilità sostenibili, che ha visto partecipare sindacati e associazioni datoriali, nel tentativo anche di prevenire nuovi scioperi, fermo restando che la regolamentazione nel settore aereo prevede che non si possano effettuare scioperi in Italia dal 27 luglio al 5 settembre. Incontro che, secondo quando si apprende, non ha soddisfatto i sindacati perché mancano risposte su rinnovo contrattuale, minimi salariali e piano aeroporti. I rappresentanti dei lavoratori manifestano preoccupazione anche per la situazione di Ita e i riflessi su handling e manutenzione. In assenza di novità i sindacati si dicono pronti alla mobilitazione al termine del periodo di franchigia.