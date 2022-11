Scioperano piloti e assistenti di volo Vueling, aerei a terra e disagi

Disagi in vista oggi, 11 novembre 2022, per chi deve prendere un aereo della compagnia spagnola Vueling per lo sciopero di 24 ore indetto da piloti e assistenti di volo.

"La compagnia - dicono dalla Uiltrasporti - continua a negare un confronto costruttivo e trasparente a seguito dell'individuazione di 17 esuberi tra i circa 120 assistenti di volo assunti su base Roma nonostante continui a coprire i voli in partenza dal nostro Paese con propri assistenti basati all'estero per mancanza di risorse presenti in Italia. È importante trovare quanto prima soluzioni concrete per gestire al meglio un tema tanto delicato".

Cancellazioni si registrano in diversi scali, tra cui quello di Roma Fiumicino.

Il sindacato chiede "un confronto costruttivo che porti alla soluzione dei numerosi problemi, a partire dall'applicazione del contratto collettivo nazionale di settore e dall'adeguamento dei salari. Se l'azienda continuerà a rispondere con il silenzio alle nostre rivendicazioni saremo costretti a programmare altre azioni di sciopero già nel periodo natalizio".

Quello di oggi si profila quindi come un ennesimo venerdì difficile per quanti devono spostarsi. C'è infatti anche lo sciopero dei mezzi pubblici proclamato a livello nazionale dal sindacato USB Lavoro Privato "contro le privatizzazioni selvagge, la precarizzazione, i rinnovi contrattuali 'farsa', gli aumenti salariali irrisori e la crescente svendita dei diritti". L’agitazione è di 4 ore articolate territorialmente in maniera differente. Ogni città osserverà dunque un orario diverso.