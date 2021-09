Lo sciopero dei camionisti contro il green pass

Tir lumaca sulle strade italiane: attraverso i social e in particolare i servizi di messaggistica WhatsApp e Telegram gli autotrasportatori italiani si sarebbero coordinati per dare il via oggi lunedì 27 settembre a una azione di protesta. I camionisti avrebbero indetto uno sciopero con l'intenzione di mantenere un’andatura di viaggio estremamente lenta, con velocità massima di 30 chilometri orari e 4 frecce del mezzo di trasporto accese.

Una forma di contestazione contro il green pass che potrebbe causare conseguenze sulla mobilità su strade e autostrade.

Si tratterebbe di una mobilitiazione spontanea e nessuna associazione di categoria del settore trasporti avrebbe confermato una iniziativa simile. Pur senza alcun patrocinio più di qualche autista dei mezzi pesanti potrebbe aderire all’iniziativa in modalità autonoma: attenzione quindi per chi si mette in viaggio oggi.