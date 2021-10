Sciopero generale 11 ottobre: a rischio spostamenti e servizi per 24 ore

Disagi per il trasporto pubblico locale, ma anche per la scuola, l'università, il traffico aereo, autostrade e gli uffici statali aperti al pubblico: per lunedì 11 ottobre è stato proclamato lo sciopero generale di tutti i comparti pubblici e privati. A indire la protesta il sindacato Cobas e Unione sindacale di base (Usb). Ma altre sigle sindacali nelle singole città si uniranno alla protesta in sella a specifiche vertenze.

Per quanto riguarda in particolare i trasporti pubblici lunedì 11 ottobre sono previsti disagi per via di quanti aderiranno all'invito dei sindacati di base. Se a fermarsi, come si legge sul portale dedicato del ministero delle infrastrutture e dei trasporti, possono essere i lavoratori di tutti i settori pubblici e privati per un'agitazione che potrebbe paralizzare la Penisola, i disagi maggiori, come sempre, potrebbero verificarsi nel mondo dei trasporti con il solito caos per l'effetto annuncio che spingerà tanti pendolari a muoversi in auto.

Sciopero metro, bus, tram, treni, autostrade, aerei, scuole

Possibili disagi per chi deve prendere un aereo sono previsti per tutte le 24 ore dell'11 ottobre.

I dipendenti delle autostrade potranno incrociare le braccia dalle 22 di domenica alle 22 di lunedì 11 ottobre.

I disagi per chi si muove in treno potrebbero iniziare invece dalle 21 del 10 ottobre fino alle 21 di lunedì 11 ottobre. Garantiti i treni regionali nelle fasce orarie di maggiore frequentazione: dalle ore 06.00 alle ore 09.00 e dalle ore 18.00 alle ore 21.00 dei giorni feriali. A rischio i treni di Trenitalia e di Italo, sia a media che a lunga percorrenza.

Lo sciopero del trasporto pubblico locale potrà coinvolgere metro, autobus e tram dalle ore 8.30 alle ore 17.00 e dalle 20.00 a fine servizio. Saranno garantite tutte le partenze dai capolinea fino alle ore 8.30 e alla ripresa del servizio dalle ore 17.00 fino alle ore 20.00.

Possibile caos, inevitabilmente, anche per gli uffici pubblici, con un occhio particolare rivolto alle scuole.

I motivi dello sciopero

Tra i motivi dello sciopero, inizialmente previsto per il 4 ottobre e poi rinviato per le elezioni comunali, le sigle sindacali enumerano i "licenziamenti" e la "macelleria sociale". Invocano invece la riduzione generalizzata dell’orario di lavoro a parità di salario al fine di contrastare l’attacco all’occupazione e ai salari. E ancora: i sindacati chiedono "garanzia del reddito attraverso un salario medio garantito a tutti i disoccupati" e "l'accesso gratuito e universale ai servizi sociali e un unico sistema di ammortizzazioni sociali che garantisca la effettiva continuità di reddito e salario". Si auspicano poi interventi di "contrasto alla precarietà e allo sfruttamento", come "l'abrogazione del Jobs Act, superamento degli appalti e del dumping contrattuale e forte contrasto all'utilizzo indiscriminato dei contratti precari". Altri obiettivi della protesta sono il "rilancio degli investimenti pubblici nella scuola, nella sanità e nei trasporti, contro la privatizzazione", "una vera democrazia sindacale" e "la tutela dell’ambiente, il blocco delle produzioni nocive e delle grandi opere speculative".