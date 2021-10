Ventiquattro ore di disagi per lo sciopero generale dei trasporti e dei servizi

Dalle 21 di oggi domenica 10 ottobre alle 21 di lunedì 11 ottobre sono possibili ritardi per chi usa i mezzi pubblici, aerei ma anche chi si muove in autostrada. A rischio anche le lezioni a scuola e gli appuntamenti programmati negli ospedali

Dalla sera di oggi domenica 10 ottobre e per 24 ore fino alla sera di lunedì 11 ottobre sono previsti disagi per lo sciopero generale indetto dai sindacati autonomi di base Cobas, Usb, Cub, Unicobas, Sgb, Orsa che chiedono "la riduzione dell'orario di lavoro a parità di salario, politiche attive contro licenziamenti, precariato e disoccupazione e per il rilancio degli investimenti pubblici su scuola, sanità e trasporti". Tra le motivazioni anche l'introduzione del green pass, la lotta alle discriminazioni ed alla precarietà e la richiesta di garanzia del reddito e di sicurezza sul lavoro.

Dall'Unione sindacale di base in queste ore è arrivata una forte condanna dell'assalto fascista alla sede nazionale della Cgil: "Lo sciopero generale nazionale di lunedì 11 ottobre proclamato dal sindacalismo di base rimetterà al centro i veri problemi del Paese e non consentirà alcuna agibilità ai fascisti, comunque mascherati" scrivono ricordando lo sciopero in programma nelle prossime 24 ore.

In tutte le maggiori città italiane si terranno cortei, sit-in, flashmob.

Torino – ore 10.30 Porta Nuova

Genova – ore 9.00 piazzale Traghetti Iqbal Masih (coop.A.Di Negro)

Milano – ore 10.00 via Pantano 9 (Assolombarda)

Bergamo – ore 14.30-17 presidio alla Confindustria, via Stezzano 87

Brescia – ore 9.30 piazzale Stazione

Trento - ore 9.00 corteo da Piazza Dante a Confindustria

Mestre – ore 9.00 piazza Barche, corteo a via Torino (Confindustria) e Forte Marghera

Trieste – ore 10.00 corteo da piazza Goldoni

Bologna – ore 10.30 piazza dell’Unità, corteo fino a Piazza del Nettuno

Parma – ore 9.30 presidio Ospedale Maggiore, via Gramsci

Firenze – ore 10.00 piazza Puccini

Pisa - ore 10.00 piazza dei Miracoli

Livorno - ore 7 rotatoria della Cartiera (angolo ponte Genova-via Mattei)

Perugia – ore 10.00 piazza Italia

Roma – ore 10.00 presidio al Mise (via Molise)

ore 10.00 presidio al Ministero dell’Istruzione (viale Trastevere)

ore 10.00 presidio alla Funzione Pubblica (piazza Vidoni)

ore 10.00 piazza della Repubblica, corteo fino a piazza SS.Apostoli

Campobasso - ore 10.00, piazza Prefettura

Napoli – ore 10.00 piazza Mancini

Catanzaro - ore 10.00 Cittadella Regionale

Gioia Tauro - ore 10.00 Porto

Cosenza – ore 9 piazza Loreto

Catania – ore 9.30 corteo da piazza Borgo a piazza Manganelli

Palermo – ore 9.00 corteo da piazza Politeama alla Prefettura

Ragusa - ore 10-12 presidio in piazza Matteotti

Cagliari – ore 9.30 corteo da piazza Garibaldi

Attesi disagi nelle scuole e nei trasporti: l'agitazione del personale delle linee di superficie e metropolitane è prevista dalle 8.45 alle 15 e dalle 18 al termine del servizio. I disagi per chi si muove in treno inizieranno ancora prima: il gruppo Fs fa sapere che l'agitazione partirà alle 21 di domenica 10 ottobre per terminare alle 21 di lunedi.

Lo sciopero di lunedì 11 ottobre

Per il giorno 11 ottobre 2021 è stato indetto uno sciopero di 24 ore del personale delle imprese cui si applica il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro Autoferrotranvieri – Internavigatori. I servizi di trasporto pubblico programmati possono pertanto subire variazioni o cancellazioni.

Circoleranno invece regolarmente i trenti ad alta velocità di Trenitalia (le Frecce) e gli Intercity in occasione dello sciopero del personale del Gruppo FS Italiane proclamato da alcune sigle sindacali autonome, in adesione a uno sciopero generale, dalle 21 di domenica 10 ottobre alle 21 di lunedì 11 ottobre. Per i treni Regionali sono garantiti i servizi essenziali nelle fasce orarie di maggiore frequentazione dalle ore 6:00 alle ore 9:00 e dalle ore 18:00 alle ore 21:00. Da ieri inoltre si registrano ritardi sulla linea Alta Velocità Milano Bologna a causa di problemi tecnici con un maggior tempo di percorrenza fino a 35 minuti per i treni in viaggio.

