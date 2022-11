Confermato lo sciopero nazionale dei trasporti: tutti gli orari

Venerdì difficile per pendolari, studenti e in generale per chi si metterà in viaggio sui mezzi pubblici: è stato infatti confermato lo sciopero nazionale dell'11 novembre 2022 proclamato dal sindacato USB Lavoro Privato "contro le privatizzazioni selvagge, la precarizzazione, i rinnovi contrattuali ‘farsa’, gli aumenti salariali irrisori e la crescente svendita dei diritti" nel settore del trasporto pubblico.

Lo sciopero sarà di 4 ore ma ogni città osserverà un orario diverso.

A Milano i servizi di metropolitane, tram, bus e filobus gestiti da ATM potrebbero risentire dello sciopero 11 novembre 2022 tra le 8:45 e le 12:45. I mezzi saranno pertanto garantiti per tutto il resto della giornata. Per quanto riguarda invece i bus di Autoguidovie, l’astensione dal lavoro sarà tra le 18:00 e le 21:59. Anche il servizio offerto da Trenord subirà le conseguenze dello sciopero di venerdì 11 novembre, esattamente nella fascia oraria dalle 9:00 alle 13:00.

A Roma la protesta potrà impattare sul regolare svolgimento del trasporto pubblico locale dalle ore 8:30 alle ore 12:30, con l’aggravante che insieme allo sciopero nazionale di USB è prevista anche un’agitazione del personale ATAC indetto dalle sigle sindacali Osr Filt-Cgil, Fit-Cisl, Uilt-Uil e Ugl-Fna, sempre nello stesso orario. Considerando entrambe le serrate saranno possibili stop sulla rete ATAC (bus, tram, metro e ferrovia Termini-Centocelle), sulle linee bus della Roma TPL e sulla rete Cotral (bus extraurbani e ferrovie Roma-Nord e Metromare).

A Napoli la protesta ricadrà nella fascia oraria dalle 11:30 alle 15:30. Per le funicolari ultima corsa del mattino garantita alle ore 11:10. Il servizio riprenderà con la prima corsa pomeridiana delle ore 15:50. Metro Linea 1: ultima corsa del mattino garantita da Piscinola alle ore 10:48 e da Garibaldi alle ore 10:52. Il servizio riprenderà con la prima corsa pomeridiana da Piscinola alle ore 16:24 e da Garibaldi alle ore 17:04. Linee di superficie (tram, bus, filobus): stop al servizio dalle ore 11:30 alle ore 15:30. Sempre a Napoli e provincia previsto uno sciopero del personale delle linee EAV (4 ore dalle 9:00 alle 13:00) indetto dalle sigla Osr Faisa-Confail, Osr Orsa-Tpl e Usb Lavoro Privato.

Viste le grandi città, per completezza ecco gli orari dello sciopero nelle regioni italiane: