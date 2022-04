Nuovo sciopero dei trasporti: mezzi pubblici a rischio

Nuovo sciopero nazionale di 24 ore del trasporto pubblico locale. L'agitazione è in programma il prossimo 30 maggio "da attuarsi con la riduzione delle fasce relative ai servizi minimi" e con una manifestazione nazionale a Roma. Ad annunciarlo sono Filt-Cgil, Fit-Cisl, Uiltrasporti, Faisa Cisal e Ugl Autoferrotranvieri.

I sindacati spiegano che "il contratto collettivo nazionale autoferrotranvieri internavigatori è scaduto da troppo tempo e tutti i lavoratori e le lavoratrici del settore meritano l'immediato rinnovo del Ccnl con il miglioramento delle condizioni di lavoro, l'adeguamento del salario ed il riconoscimento della professionalità di una categoria che non si è mai fermata durante la pandemia".

"Dopo cinque scioperi e le enormi difficoltà delle aziende a reperire autisti - denunciano le organizzazioni sindacali - le associazioni datoriali Agens, Asstra e Anav non hanno dimostrato alcuna forma di attenzione con una convocazione o una proposta e non c'è stato nessun intervento risolutivo da parte delle istituzioni. In assenza di atti concreti da parte delle associazioni datoriali e delle istituzioni - affermano infine Filt-Cgil, Fit-Cisl, Uiltrasporti, Faisa Cisal e Ugl Autoferrotranvieri - la protesta proseguirà fino a che non ci sarà l'effettivo riconoscimento della dignità del lavoro nel settore e un giusto rinnovo contrattuale".