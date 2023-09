"Ha scippato una vecchietta": linciato e pestato a sangue dalla folla

Le immagini parlano da sole. E sono decisamente crude. A Roma, nella zona del Quarticciolo, un giovane è stato barbaramente picchiato da alcuni residenti del quartiere che lo avrebbero accusato di aver scippato una vecchietta. Il video, ripreso da un abitante che era alla finestra, è a dir poco eloquente.

"Ha scippato una vecchietta sto pezzo de m..." si sente dire da una voce fuori campo. Intanto in strada volano botte da orbi. Il ragazzo viene preso a calci e pugni anche mentre è a terra. Un giovane gli si avvicina colpendolo col casco. Altri gli sferrano colpi a mani nude. Qualcuno tenta anche un calcio volante. Il ragazzo preso di mira non sa come difendersi. Barcolla, è visibilmente allo stremo delle forze. "Ma vi rendete conto di dove viviamo?" dice ancora la voce fuori campo commentando la scena di violenza inaudita.

Secondo quanto ricostruito da RomaToday, i fatti risalirebbero alla giornata di ieri, giovedì 7 settembre, e il pestaggio è stato filmato da un residente di via Ugento. Le immagini sono diventate virali tramite WhatsApp prima e sui social poi.

Sul posto, intorno a mezzogiorno di ieri, sono intervenuti i carabinieri che hanno arrestato il responsabile del presunto scippo, un cittadino indiano di 26 anni, processato oggi, 8 settembre, per direttissima con l'accusa di rapina. L'uomo ha riportato la frattura del setto nasale. Secondo quanto si apprende i militari avrebbero acquisito il video e sarebbero sulle tracce anche degli autori del pestaggio.

Il quartiere ostaggio di risse e degrado

Solo pochi giorni fa nello stesso quartiere era scoppiata un'altra rissa con lancio di bottiglie in pieno giorno. Un degrado che è figlio, probabilmente, anche della densa attività di spaccio nella zona. E della prostituzione che si estende su viale Palmiro Togliatti, al "confine" con la vicina Centocelle.

"Qui non dormiamo più, sono ormai quattro anni a questa parte e la situazione è sempre peggio, soprattutto da quando hanno aperto due alimentari che vendono alcolici fino a notte" ha raccontato giorni fa un abitante a RomaToday. "Un gruppo di residenti ha ottenuto la rimozione di una pensilina dell'Atac perché di notte li dentro succedeva di tutto. Non si può andare avanti così, la gente ormai ha paura ad uscire o a rientrare a casa la sera per i furti e gli scippi che sono ormai all'ordine del giorno".

