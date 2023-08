Scippa una borsa in bici: rincorso e bloccato da tre ragazze

Ha visto un gruppo di ragazze che rincasavano e ha pensato di poter scippare agevolmente una di loro. Lo scippatore è un cittadino albanese di 42 anni arrestato con l'accusa di rapina impropria e lesione personali. Sì, perché il copione per una volta è stato diverso. L'uomo, in sella a una bicicletta, ha cercato di rubare la borsa di una ragazza di 25 anni, ma inseguito dalle malcapitata e dalle amiche è stato bloccato a terra e trattenuto fino all'arrivo della Polizia. L'episodio è avvenuto ieri sera, mercoledì 16 agosto 2023, a Modena.

L'uomo, fermato dalle ragazze ha comunque cercato di divincolarsi e scappare colpendole con calci e pugni: due di loro hanno riportato escoriazioni su gambe, spalle e collo medicate dai sanitari del 118 intervenuti sul posto insieme agli agenti.

Il 42enne, irregolare in Italia e già noto alle forze dell'ordine con precedenti per furto, ricettazione, illecita detenzione di sostanze stupefacenti, agevolazione all'esercizio della prostituzione ed evasione, si è visto convalidare l'arresto da parte del Giudice del Tribunale di Modena che ha disposto nei suoi confronti gli arresti domiciliari in casa della madre.

