Scomparsa Carmine D'Errico: identificato il corpo, il figlio portato in caserma

È stato fermato dai carabinieri Lorenzo D'Errico, il figlio di Carmine D'Errico, il 65enne scomparso da Cusano Milanino (Milano) il 30 dicembre scorso. L'uomo, a quanto si apprende, si troverebbe in caserma, sottoposto a fermo di indiziato di delitto in attesa di disposizioni. Sul posto c'è anche il pm. A riferirlo è l'AdnKronos. Dalle indagini dei carabinieri sarebbero emerse evidenti contraddizioni nelle dichiarazioni rese dal giovane, 36 anni, e sono state rinvenute tracce ed indizi della scena del crimine all'interno dell'abitazione dei due uomini. Il decreto di fermo è stato emesso per omicidio e soppressione di cadavere nei confronti dell'indagato, notificato in data odierna.

A denunciare la scomparsa del 65enne era stato proprio Lorenzo. Il 36enne aveva raccontato che il padre era uscito a prendere una pizza senza mai fare più ritorno. La macchina era stata trovata a circa 200 metri dalla sua abitazione il 6 gennaio e da lì sono iniziate le indagini per omicidio colposo a carico di ignoti.

Carmine D'Errico, il pensionato scomparso: svolta nel caso

Oggi i carabinieri del Ris di Parma hanno passato al setaccio la villetta di via Libertà in cui i due coabitavano alla ricerca di macchie di sangue o eventuali tracce di un omicidio.

Gli investigatori, coordinati dalla procura di Monza, hanno riscontrato incongruenze sulla dinamica degli eventi fornita dal figlio del 65enne. Lorenzo davanti agli inquirenti ha sempre ammesso di avere un rapporto conflittuale con il padre ma ha sempre negato in ogni modo di avere a che fare con la sua sparizione. Non solo, era stato lui a consegnare ai carabinieri la pistola che ha detto di aver trovato nel box dell'abitazione, arma di cui nessuno dei due aveva la licenza.

"Non sapevo di essere indagato per omicidio - ha spiegato solo poche ore fa il 35enne ai microfoni della trasmissione Iceberg di Telelombardia -. I carabinieri in questo momento mi hanno detto di non rilasciare dichiarazioni. Non so nulla di una indagine".

Il cadavere dell'uomo portato in una fabbrica abbandonata

Le forze dell'ordine avrebbero anche identificato il corpo del pensionato. Secondo l'Ansa sarebbe propio del 65enne il cadavere carbonizzato trovato il 21 gennaio scorso a Cerro Maggiore, nel milanese, all'interno di una fabbrica abbandonata, non lontano dall'autostrada A8. Gli investigatori erano convinti che quell'uomo era stato ucciso altrove, poi trasportato nella fabbrica dismessa e dato alle fiamme per nascondere tracce e rendere difficile il riconoscimento del cadavere. La conferma è arrivata dal Dna.

(In basso Carmine D'Errico)