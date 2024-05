Scomparsa Denise Pipitone: depositate nuove relazioni per riaprire il caso

Dopo vent’anni dai fatti il caso di Denise Pipitone continua a far discutere. La bambina di quasi 4 anni, mercoledì 1 settembre 2004, scompare mentre si trova vicino alla casa della nonna, a Mazara del Vallo (Trapani). Un mistero rimasto irrisolto con un processo chiuso con nessun responsabile.

All’incrocio tra via La Bruna e via Castagnola dove qualcuno l’ha presa e portata via, c’è ancora il suo volto di bambina nei manifesti appesi al balcone di casa: quei boccoli castani, gli occhi scuri che tutta Italia ha imparato a conoscere in questi due decenni.

Il padre legale di Denise, Antonino Pipitone, non si è mai arreso e continua a cercarla. Secondo quanto risulta a Today.it, questa mattina, mercoledì 29 maggio, Pipitone ha consegnato l’istanza di riapertura del cold case in tribunale a Marsala, accompagnato dal suo legale di fiducia. Il documento contiene le relazioni firmate dalla criminologa Antonella Pesce Delfino, dell’investigatore Giuseppe Asaro e della consulente Katia Sartori, che ha eseguito le perizie grafiche. Tutto è stato rimesso in discussione di quel giorno e rivisto anche alla luce degli strumenti tecnologici di oggi. Ora la decisione spetta agli inquirenti.