Scomparsa Kata: c'è un audio in cui si sente un urlo. Poi una portiera che si chiude

Un urlo che squarcia il silenzio. È quanto si sente in un video ripreso dalla telecamera di sicurezza di una pizzeria che si trova a circa 250 metri dall'ex hotel Astor, a Firenze. Ci troviamo in via Veracini, all'angolo con via Monteverdi. Sono le 17 e 20 del pomeriggio. In quei minuti concitati, Katherine Alvarez, mamma di Kata, sta cercando disperatamente la figlia scomparsa. A pubblicare in esclusiva il filmato è “Quarto Grado”, la trasmissione di Rete 4 condotta da Gianluigi Nuzzi. Sono trascorse due ore e sette minuti da quando le telecamere hanno ripreso per l'ultima volta Kata. Nel filmato si sente un urlo che sembra quello di una bambina, e poi un rumore della portiera di un'auto che si chiude. È davvero così? Le immagini non aiutano a chiarire cosa sta accadendo. Mostrano solo la tenda da sole dell'esercizio commerciale, e riprendono due passanti e un'auto bianca che si allontana.

La ricostruzione di quelle ore

Di chi è quell'urlo fuori campo? I tempi potrebbero coincidere con quelli del rapimento. Riavvolgiamo il nastro dall'inizio. Alle 15.01 di sabato 10 giugno una telecamera esterna riprende Kata davanti a uno degli ingressi dell'ex hotel in via Boccherini e tra le 15.12 e le 15.13 viene nuovamente inquadrata mentre sale le scale e poi le riscende per andare nel cortile. In quel momento la mamma sta tornando dal centro di Firenze, dopo il turno di lavoro e arriva nell'ex albergo alle 15.45. Ma, secondo quando avrebbe riferito ai magistrati, non vede subito la figlia che pensa stia giocando con il fratellino maggiore, 8 anni.

La donna va in camera e solo dopo circa un'ora inizia a cercare Kata, quindi poco prima delle 17, e non trovandola in cortile inizia ad allarmarsi e a chiedere aiuto. Poi alle 18.41 telefona ai carabinieri. Gli investigatori si stanno concentrando proprio su quel buco di 1 ora e 45 minuti che passa dall'ultima volta che Kata viene vista a quando scatta l'allarme per la scomparsa. Quarto Grado ha consegnato il video, e il relativo audio, ai carabinieri di Firenze che indagano per sequestro a scopo di estorsione.

La testimonianza di una donna: "Ho sentito una bambina urlare"

Intanto ieri a "Mattino Cinque News" una donna che conosce molto bene le vie di fuga dell'ex Astor ha raccontato di aver sentito una bambina piangere, proprio quel giorno.

"Questa bambina l'ho sentita piangere e urlare: mamma, mamma, mamma" ha raccontato la signora Elisa al programma di Canale 5. "Poi ha aggiunto: è vero che in quell'hotel ci sono molto bambini. Ma non era un grido come gli altri: mi si è spezzato il cuore quando ho sentito quelle urla".

Una testimonianza che fortifica dunque l'ipotesi del rapimento a scopo estorsivo o 'vendicativo', su cui procura e carabinieri continuano ad indagare. La prima ha deciso di acquisire tutte le telecamere della città e sottoporle a un massiccio esame delle immagini. Mentre i secondi sono pronti ad approntare un vasto dispiegamento di personale dei gruppi di specializzazione. Obiettivo: trovare Kata. "Solo Dio sa quello che sento, mettete una mano sul cuore e liberatela" continua intanto a ripetere la madre.

