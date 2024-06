A tre mesi dalla notte dell'8 marzo 2024, quando la donna scomparve nel nulla facendo perdere le proprie tracce, potrebbe esserci una svolta nella vicenda della 51enne Mara Favro di Susa, in provincia di Torino. A inizio giugno il fratello Fabrizio, infatti, ha presentato un esposto-denuncia tramite l'avvocato Roberto Saraniti in cui ipotizza che qualcuno abbia ucciso la donna e ne abbia fatto scomparire il cadavere. Il documento sarebbe al vaglio del procuratore aggiunto di Torino Cesare Parodi, coordinatore del pool fasce deboli.

Secondo il fratello, c'è tutta una serie di elementi e di incongruenze nei racconti dei testimoni, in particolare di coloro che avevano parlato alla trasmissione 'Chi l'ha visto?' di Rai 3, che porterebbe a rendere inverosimile l'ipotesi dell'allontanamento volontario, che invece inizialmente appariva la più probabile. Sul caso sono da tempo in corso le indagini dei carabinieri della compagnia di Susa, che per il momento sembrano non scartare alcuna ipotesi.

Dalle ultime ricostruzioni, l'ultimo a vedere viva Mara Favro sarebbe stato il suo datore di lavoro, titolare di una pizzeria a Chiomonte, appunto la notte dell'8 marzo. Dalla sua ricostruzione la donna, dopo la fine del turno di lavoro, si sarebbe fatta riaccompagnare da Susa poiché aveva dimenticato le chiavi di casa e avrebbe detto che sarebbe rientrata a piedi, quindi camminando per circa dieci chilometri in piena notte. Anche questa ipotesi appare del tutto inverosimile al fratello.