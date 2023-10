Telefono muto, soldi e porta chiusa: il giallo di Marta, scomparsa nel nulla da 15 giorni

Il telefono è spento da 15 giorni. Nessun segnale, nessuno squillo. L’ultima cella telefonica agganciata sarebbe una in zona Argonne, alla fine della prima settimana di ottobre. Da lì il nulla, silenzio completo. In quartiere nessuno ha visto più quella signora bionda che più o meno conoscono tutti. In casa sua, al 14 di via Pietro da Cortona, a Milano, in quel caseggiato Aler, lei non è mai più tornata.

Sembra essere sparita nel nulla Marta Di Nardo, 60 anni, vedova, le cui tracce si sono perse tra il 4 e 5 ottobre. La denuncia di scomparsa è stata presentata ufficialmente il 17 da suo figlio, che ha pochi contatti con la donna, che sente di rado e vede praticamente mai. Stando a quanto appreso, i vigili del fuoco sono entrati due volte nell’appartamento di Marta quel giorno - la cui porta era chiusa a chiave -, senza però trovare nulla.

I carabinieri hanno cercato immediatamente di localizzare il telefono, ma l’ultima posizione rilevata è in zona, un paio di settimane prima. I militari - che al momento procedono con l’ipotesi di un allontanamento volontario - hanno ascoltato alcune donne e uomini che conoscono Marta, tra cui un signore che si è presentato come il suo fidanzato. I 'testimoni' hanno tracciato il quadro di una signora particolarmente attratta dal gioco, che chiedeva soldi in giro proprio per far fronte al suo vizio. E che quindi potrebbe aver avuto debiti. La 60enne risulta anche in cura al Cps per dei problemi di natura psichiatrica.

Nel pomeriggio di venerdì i carabinieri entreranno in casa per il primo sopralluogo ufficiale. Obiettivo sarà cercare eventuali elementi che possano aiutare nelle ricerche o altre tracce che possano indirizzare le indagini in un altro senso. Il timore è che Marta non si sia allontanata volontariamente.



Segui Today anche sul nuovo canale WhatsApp