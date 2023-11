Scomparsa un'altra ragazza, Carol Bugin. La sorella di Giulia: "Vi prego, non di nuovo"

Un altro caso di scomparsa scuote il Veneto: Carol Bugin, 16enne, è sparita giovedì scorso intorno alle 13 e da allora non si hanno più sue notizie. ''La ragazza si trovava da un'amica di Spinea, poi si sono spostate verso Mestre. Carol si è allontanata e da allora non si hanno più notizie. L'ultimo avvistamento è stato presso il Bar Enjoy, sotto i portici alla stazione, dove è stata vista entrare'' è il messaggio che rimbalza sui social. La mamma della ragazza, Elena, con tutti i familiari sta facendo, da tre giorni, ogni sforzo per trovarla.

E l'appello ad aiutare i genitori è stato condiviso anche da Elena, sorella maggiore di Giulia Cecchettin, la 22enne trovata senza vita ieri a sei giorni dalla scomparsa, un omicidio per cui è stato arrestato l'ex fidanzato, Filippo Turetta. "Vi prego, non di nuovo", ha scritto Elena. L'appello sui social è stato ora diffuso anche dal presidente della Regione Veneto Luca Zaia. ''Attenzione aiutiamo a trovare Carol. È alta 1,68, ha capelli castani e occhi verdi, tante lentiggini sul naso. Aveva un giaccone nero poco più giù della vita e probabilmente jeans chiaro''.

Carol giovedì si era incontrata con un'amica a Spinea, nella città metropolitana di Venezia, e da lì hanno raggiunto Mestre dove l'altra ragazza l'ha persa di vista. Quindi ha avvisato la madre di Carol, inviandole la posizione, ma quando la donna è arrivata, intorno alle 13, è riuscita solo a intravedere la figlia da lontano fuori da un bar nei pressi della stazione, in una zona malfamata della città. Nelle ricerche sono impegnati i Carabinieri di Conegliano, Mira e Spinea e si stanno verificando alcuni nominativi di persone che la ragazza frequentava. Chi avesse notizie della giovane è pregato di contattare subito le forze dell'ordine.

