Mamma scomparsa con il figlio, il marito di Viviana in lacrime: "Torna a casa, mi mancate"

"Viviana ascoltami bene, torna a casa. Non c’è nessun problema, hai fatto solo un piccolo incidente". Dopo tre giorni di silenzio, il marito di Viviana Parisi ha scelto la sua pagina Facebook per lanciare un appello alla moglie, scomparsa insieme al figlio Gioele di 4 anni dallo scorso 3 agosto. Un mistero che diventa sempre più fitto.

La donna, musicista e dj nata a Torino, abita con la famiglia da una decina di anni a Venetico, in provincia di Messina. Di lei e del bambino non si sa più nulla. I due sono rimasti vittime di un banale incidente avvenuto sull'autostrada A20 Messina-Palermo, all'altezza della frazione di Torre del Lauro di Caronia (Messina). Poi più nulla. Secondo le prime ipotesi investigative, dopo un lieve tamponamento mamma e bambino avrebbero lasciato l’auto proseguendo a piedi: un testimone ha raccontato di aver visto la donna scavalcare il guardrail e inoltrarsi in un sentiero immerso nella campagna che costeggia l'autostrada.

"Stai tranquilla, non ti succede niente. Né a te, né al bambino né a me. Ti aspettiamo tutti” dice l’uomo nel video. Poi le lacrime e il saluto: "Ti amo, mi mancate".

Intanto, la polizia stradale ha lanciato un nuovo invito agli automobilisti che lo scorso 3 agosto, intorno alle 11.30, si trovavano in transito sul viadotto Pizzo Turda dove è stata ritrovata l'auto della donna. Chiunque si fosse fermato a fornirle assistenza dopo l'incidente o potesse dare informazioni utili in merito è pregato di contattare i numeri di emergenza 112 o 113.

Senza esito le ricerche dei sommozzatori

Le ricerche per ora non hanno avuto nessun esito. Ieri mattina i sommozzatori dei vigili del fuoco si sono immersi in due laghetti artificiali posti nelle vicinanze dell'autostrada, ma sono tornati a galla senza alcun elemento utile. La zona è pattugliata costantemente da più di settanta uomini tra forze dell'ordine, volontari, protezione civile e vigili del fuoco.

Si continua a battere palmo palmo le campagne che circondano Caronia, un territorio che pianeggiante ma con diversi dirupi.

L’appello della polizia

A riguardo, informazioni utili potrebbero essere fornite dalle immagini delle telecamere poste lungo l'autostrada e in prossimità dei caselli. La donna, durante il suo viaggio, potrebbe aver lasciato temporaneamente l'arteria per rientrare successivamente. Viviana Parisi, inoltre, non aveva portato il cellullare con sé, lasciandolo a casa come spesso, secondo i familiari, era abituata a fare. Un particolare, dunque, che non desterebbe preoccupazioni.