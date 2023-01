Scomparsa Yana Malayko, l'ex fidanzato resta in carcere: non avrebbe risposto al gip

Il gip ha convalidato l'arresto di Dumitru Stratan, il 33enne moldavo ritenuto responsabile dell'omicidio volontario della ex fidanzata Yana Malayko, ucraina di 23 anni, e di occultamento di cadavere. Della ragazza, ucraina di 23 anni, non si hanno tracce dallo scorso 20 gennaio quando è scomparsa da Castiglione delle Stiviere, in provicia di Mantova. Le ricerche del corpo di Yana Maliko sono iniziate a Castiglione già venerdì sera da parte dei vigili del fuoco e dei carabinieri ma per ora non hanno portato ad alcun risultato. Davanti al gip l'uomo si sarebbe avvalso della facoltà di non rispondere.

Il 33enne non si sarebbe mai rassegnato alla fine della relazione con la giovane ucraina che lavorava nel bar gestito dalla sorella del moldavo, né tantomeno all'idea che da qualche tempo la 23enne avesse iniziato a frequentare un'altra persona. A corroborare l'ipotesi dell'omicidio, che ha portato all'arresto del 33enne, il fatto che quest'ultimo sarebbe stato inquadrato dalle telecamere della zona mentre nella serata di giovedì usciva dal palazzo portando con sé un ingombrante sacco: l'ipotesi è che al suo interno fosse avvolto il corpo della giovane ucraina.

A lanciare l'allarme per la scomparsa della 23enne è stato un parente di Yana. Da tutti conosciuta come "Boni", la ragazza abitava a Castiglione delle Stiviere insieme alla sorella di Dumitru, e con lei lavorava in un bar appena sotto casa. Il padre Oleksander Sasha Malayko nelle scorse ore ha lanciato un disperato appello ai microfoni di Bergamonews: "Vorrei incontrare il suo ex fidanzato, guardarlo negli occhi, vorrei che mi dicesse dov'è mia figlia, dov'è il suo corpo. Sappiamo che probabilmente è morta, chiedo a tutti una mano per poterla ritrovare. Era la mia unica figlia, una persona sana, bella in tutto: era in Italia per trovare una vita migliore".