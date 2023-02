Il mistero dell'uomo e del bambino "scomparsi" in mare a Polignano

Sono ore di apprensione a Polignano a Mare per la presunta scomparsa di un adulto e un bambino che potrebbero essere finiti in acqua dopo aver lasciato giubbotti e scarpe sulla scogliera della terrazza di largo Ardito, a strapiombo sulla costa della cittadina.

Per ora, spiegano fonti investigative, non risulterebbero denunce di scomparsa e, quindi, non si ha certezza che esistano delle persone da ricercare. A dare l'allarme, venerdì mattina, è stata una persona che faceva jogging e che avrebbe notato i due prima senza indumenti e poi li avrebbe persi di vista. Sulla scogliera sarebbero stati ritrovati proprio dei vestiti: un giubbotto con le maniche piegate in avanti e un paio di scarpe. Le forze dell'ordine, presenti sul posto, hanno dunque fatto partire le ricerche per accertare cosa sia effettivamente accaduto.

Come ha spiegato nella serata di venerdì il sindaco della cittadina, Vito Carrieri, le ricerche si sono concentrate "soprattutto nell'area di Largo Ardito" e al momento "non hanno prodotto alcun rinvenimento di adulti o bambini".

"Rispetto a questa mattina (ieri, ndr) alcuni elementi mi fanno essere più ottimista - ha aggiunto il sindaco - , affinché possa trattarsi di un falso allarme, ma questa maggiore speranza non si tradurrà nell' abbassare la guardia e l' attenzione durante le prossime ore". Le ricerche, sospese ieri sera per il buio, sono riprese all'alba di sabato, per ora senza esito.