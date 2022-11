Precipita un elicottero con anche due bimbi a bordo: "Morti tutti gli occupanti"

È stato ritrovato poco fa tra San Severo ed Apricena l'elicottero disperso dalle 10.30 nella zona a Sud di Apricena. Lo ha reso noto il vicepreside della Regione Puglia Raffaele Piemontese. Le sette persone a bordo sarebbero tutte decedute. La zona del ritrovamento è Castelpagano di Apricena, in un'area rurale.

L'elicottero, un A109 di Alidaunia, trasportava 5 persone più l'equipaggio ed era in servizio nella tratta tra Foggia, Vieste e le Isole Tremiti. Oltre ai due uomini di equipaggio si trovano a bordo una famiglia di turisti in vacanza con due bambini e un medico del locale 118.

Il sindaco Giuseppe Calabrese delle Isole Tremiti ha rilasciato una dichiarazione a Sky: "Il medico aveva appena terminato il turno di lavoro ed ha deciso di prendere l'elicottero anziché la nave per le condizioni meteo marine avverse. Qui da noi si è abbattuta una fitta nebbia. La nostra comunità è sotto schoc, non era mai successo prima una cosa del genere in 30 anni di servizio".

Sul posto un forte maltempo: con vento, pioggia e foschia. Ad operare squadre a terra ed un elicottero dei Vigili del fuoco di Pescara e anche un elicottero della polizia che ha perlustrato l'area boschiva tra San Severo, San Nicandro Garganico, Apricena e San Marco in Lamis.

"Diamo purtroppo notizia che a causa della nebbia questa mattina è precipitato l'elicottero di collegamento Foggia-Tremiti. A bordo una famiglia di ospiti esteri con due bambini, il medico del 118 e i due piloti. I resti del velivolo e degli occupanti sono stati ritrovati nei pressi di Apricena. Ci uniamo nel dolore dei familiari delle vittima e dell'intera Comunità Garganica" si legge sulla pagina Facebook del Porto Turistico di Rodi Garganico.