Studenti contestano la premier Meloni, scontri e tensioni a Torino: ci sono feriti

Tensioni e scontri tra manifestanti e forze dell'ordine si sono verificati nella mattinata di oggi, martedì 3 ottobre 2023, nel centro di Torino, dove si è tenuto il corteo di alcuni gruppi di studenti contro la presidente del consiglio Giorgia Meloni, in città per la conferenza Stato-Regioni. A marciare, partendo da Palazzo Nuovo, sono stati circa 300 ragazzi preceduti dallo striscione con la scritta "Meloni a Torino non sei benvenuta". Tra di loro c'erano anche le bandiere No Tav e di Cambiare Rotta (collettivo studentesco che la scorsa settimana ha manifestato in tenda al Campus Einaudi contro il caro affitti). Non mancavano gli attivisti del centro sociale Askatasuna.

Si sono verificati lanci di uova all'indirizzo di edifici e alcuni negozi sono stati costretti ad abbassare le saracinesche. In via Principe Amedeo il corteo ha tentato di forzare il cordone di polizia e quindi sono partite alcune manganellate. Anche in piazza Castello, davanti all'Armeria Reale, si sono avuti nuovi scontri. Ci sono dei feriti (per i manifestanti sarebbero cinque ma il numero è da confermare). Tutti gli accessi che portano in piazza Carignano, dove si tiene la conferenza, sono bloccati dalle forze dell'ordine.