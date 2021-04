La protesta di ristoratori e commercianti e gli scontri in piazza Montecitorio

Prima i cori "buffoni" e "libertà", poi il lancio di fumogeni e di alcuni oggetti, infine il tentativo di sfondare il cordone della polizia davanti alla Camera. Ambulanti e commercianti hanno protestato in tutta Italia per le restrizioni anti covid

Momenti di tensione oggi in piazza Montecitorio, davanti alla Camera, dove si stava svolgendo un sit-in sull'emergenza chiusure per il covid. Presenti alla manifestazione alcuni ristoratori e altre categorie di commercianti che chiedono le riaperture al governo, dopo tanti mesi di restrizioni per contenere l'epidemia.

Gli scontri oggi in piazza Montecitorio davanti alla Camera

La situazione è degenerata e si è arrivati ad uno scontro tra alcuni manifestanti e le forze dell'ordine in assetto antisommossa, con lancio di fumogeni e bottiglie. Alcuni manifestanti sono stati identificati. Prima i cori "buffoni" e "libertà", poi il lancio di un fumogeno e di alcuni oggetti, infine il tentativo di sfondare il cordone della polizia davanti alla Camera, intorno alle 15 dopo un comizio di Vittorio Sgarbi. Le forze dell'ordine hanno respinto i manifestanti che stavano rovesciando le transenne che circondano la piazza. Alcune persone sono state fermate. Tra i contestatori anche qualcuno con le bandiere blu di Italexit, il movimento del senatore ex M5s Gianluigi Paragone, ed è spuntato anche un emulo del vichingo sciamano di Capitol Hill, l'appartenente al movimento QAnon che fece irruzione al Congresso Usa a Washington. Alcuni poliziotti sarebbero stati lievemente feriti dal lancio di bottigliette durante la manifestazione.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Video agenzia Dire

È stato intonato più volte l'inno d'Italia e molti sono stati gli insulti rivolti contro il ministro della Salute Roberto Speranza e il governo di Mario Draghi. Qualcuno ha manifestato con il saluto romano (tra i presenti in piazza c'erano anche alcuni militanti di CasaPound), mentre gli esercenti in lacrime hanno chiesto al governo di essere ascoltati. Alle 16:10, dopo un momento di calma apparente, si sono vissuti altri momenti di tensione quando i manifestanti hanno lanciato altre bottiglie (ferendo in testa un poliziotto), sacchi della spazzatura, un megafono e alcuni fumogeni. La polizia, anche in questo caso, ha provveduto a respingere i facinorosi (più estremisti che ristoratori, gran parte negazionisti del covid e senza mascherina). Qualcuno è stato anche fermato dalle forze dell'ordine e portato a bordo delle camionette delle polizia presenti in piazza.

La protesta di ambulanti e ristoratori in tutta Italia

La protesta contro le restrizioni anti covid non è avvenuta solo a Roma. Oggi ambulanti e commercianti hanno voluto far sentire la propria voce in tutta Italia, chiedendo riaperture e sussidi di Stato all'intera categoria. I lavoratori dei mercati all'aperto hanno protestato anche a Milano. "Non capiamo come mai i grandi centri commerciali sono aperti e noi no - si chiedono gli ambulanti -. È comprovato che al chiuso i contagi sono più facili, mentre all'aperto è il contrario. Nonostante questo i grandi marchi di ipermercati continuano ad ospitare persone tutti i giorni, creando maxi assembramenti, mentre i mercati all'aperto continuano a restare chiusi. La nostra categoria è in ginocchio".

Stamattina i mercatali diretti a Roma dal sud per il presidio a Montecitorio hanno bloccato la circolazione autostradale sulla A1 tra Napoli e Caserta in entrambi i sensi di marcia con camion e furgoni. Alcuni hanno esposto dei cartelli sui furgoni: "Ridateci Conte", "Per il governo siamo invisibili, chiediamo solo di lavorare" e "sindaci incapaci".

Video embed da la7.it/tagada