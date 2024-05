Feriti durante gli scontri studenti-polizia al corteo contro gli Stati generali della Natalità

Aumenta la tensione dopo le contestazioni di ieri, 9 maggio, contro la ministra della Famiglia, Eugenia Roccella. ll corteo di manifestanti diretti verso gli Stati Generali della natalità, secondo quanto riferito dagli studenti, sono stati manganellati dagli agenti di polizia, colpiti a loro volta da lanci di oggetti. Dalle prime informazioni ci sarebbero alcuni feriti, 4-5 secondo alcuni manifestanti, tra i quali una ragazza colpita alla testa e soccorsa dal 118.

Gli scontri

Il corteo di Roma era partito da piazzale degli Eroi per raggiungere l'Auditorium in via della Conciliazione, sotto lo slogan di "un'altra educazione". "Gridiamo per tutte le donne che più non hanno voce" hanno scandito i manifestanti. Tra loro alcuni collettivi degli studenti delle superiori, oltre alle realtà dell'assemblea transfemminista Aracne e del Coordinamento collettivi Sapienza.

"Gravissimo a Roma. La polizia carica con violenza il corteo di studenti e studentesse contro gli Stati Generali della Natalità, a cui oggi partecipa Valditara", accusa il collettivo studentesco Osa. "L'ipocrisia di questo governo reazionario, che parla di natalità mentre semina morte, oppressione e precarietà, è infame. Ecco il vero volto del Governo Meloni: repressione e manganelli, i veri intolleranti e censuratori siete voi. Noi non ci fermeremo, il 1 giugno saremo in piazza per la manifestazione nazionale contro questo governo, per cacciarlo via".

La giornata si è aperta con l'intervento di Papa Francesco, che ha parlato di "inverno demografico" spronando i governi ad attuare "serie ed efficaci scelte in favore della famiglia", come quella di porre una donna nella condizione di non dover scegliere tra lavoro e cura dei figli.

