Protesta contro la Nato a Napoli: scontri tra manifestanti e polizia, il video

Scontri tra attivisti pro-Palestina e polizia in pieno centro di Napoli. Mentre nel Teatro San Carlo si apprestava ad andare in scena il concerto per i 75 anni della Nato, un gruppo di giovani, per lo più studenti, ha sfilato su via Toledo, provando a forzare il blocco delle forze dell'ordine.

I manifestanti, una cinquantina a volto scoperto e senza alcuna arma, si sono avvicinati al blocco con striscioni in favore del popolo palestinese e contro tutte le guerre accadute dalla istituzione della Nato a oggi. Appena c'è stato il contatto, i poliziotti, in assetto antisommossa hanno caricato.

Lo scontro è durato circa un minuto e poi la situazione è lentamente tornata sotto controllo. I manifestanti sono rimasti in via Toledo, esibendo lo striscione "Teatro di Guerra? No alla Nato a Napoli".