Scontri tifosi: verso lo stop per le trasferte degli ultrà di Roma e Napoli

Stop alle trasferte per i tifosi di Roma e Napoli. È questo il provvedimento allo studio del governo a seguito degli scontri fra gli ultrà dei due club avvenuti domenica scorsa nei pressi dell'area di servizio Badia al Pino Est, sull'autostrada A1.

Il ministro dell'Interno Matteo Piantedosi potrebbe decidere già domani una nuova stretta sulle trasferte per le tifoserie coinvolte nei disordini dello scorso 8 gennaio ed emanare un decreto ad hoc. Fra le ipotesi allo studio la possibilità di divieti estesi a più di un partita, probabilmente per oltre un mese. L'unico precedente di questo tipo, in questo caso, riguarda il provvedimento firmato nel 2014 dall'allora ministro Alfano, che vietò le trasferte ai tifosi dell'Atalanta per tre mesi, a seguito di gravi episodi di violenza verificatisi al termine di un incontro.

Le partite che preoccupano

Ma in attesa che il Comitato di analisi per la sicurezza delle manifestazioni sportive esprima le proprie valutazioni su quanto accaduto domenica scorsa, a preoccupare i responsabili dell'ordine pubblico sono due possibili partite nel calendario calcistico, considerate pericolose. Roma-Napoli di campionato si è già disputata, ma domenica 29 gennaio, per di più in notturna (alle 20,45), è in programma il ritorno al Maradona.

Qui non ci saranno tifosi giallorossi sugli spalti - il divieto di trasferta vale anche per i napoletani, proprio a partire dal 2014 - ma è impossibile escludere scontri tra le due tifoserie, magari lontano dallo stadio. Un bel grattacapo, che potrebbe addirittura riproporsi nel giro di 72 ore se Roma (stasera, contro il Genoa) e Napoli (domani, contro la Cremonese) rispetteranno il pronostico superando il turno. La squadra di Spalletti e quella di Mourinho sono infatti nella parte bassa del tabellone, e l'eventuale quarto si giocherebbe mercoledì 1 febbraio alle 18. Tre giorni dopo, appunto, la sfida di campionato.