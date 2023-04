Con l'auto contro un camion: ragazzo di 19 muore intrappolato tra le lamiere

Un ragazzo di 19 anni è morto in un incidente stradale avvenuto lunedì pomeriggio nel Bresciano, lungo la Strada provinciale 11. Adenaijd Hoxha, questo il nome della vittima, era alla guida di una Ford Focus station wagon che si è scontrata frontalmente con un camion. L'auto è diventata un ammasso di lamiere e il 19enne è rimasto schiacciato nell'abitacolo.

Come si legge su BresciaToday, Hoxha abitava a Rovato con i genitori e la tragedia si è consumata a poche centinaia di metri da casa all'altezza del sottopasso già in passato teatro di diversi incidenti, anche gravi.

Secondo una prima ricostruzione, la Focus di Hoxha ha invaso la corsia opposta di marcia proprio mentre transitava il camion guidato da un bresciano di 46 anni. Impatto violentissimo e purtroppo inevitabile: Adenajd Hoxha è morto schiacciato all'interno dell'abitacolo. Il corpo è stato estratto dai vigili del fuoco ma era troppo tardi. I rilievi sono stati affidati agli agenti della polizia stradale di Chiari e di Darfo. Solo ferite lievi per il camionista, trasferito in ospedale a Chiari ma solo per accertamenti.