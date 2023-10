Scontro frontale tra due auto: morti un 40enne e una neonata

Tragico incidente mortale al confine tra Abruzzo e Molise. Un bilancio pensantissimo che vede due morti: un uomo di 40 anni e una bambina di otto mesi, che viaggiava con la sua famiglia. Lo scontro tra due auto è avvenuto oggi 29 ottobre sulla statale 650 Trignina, al chilometro 72+600, nel territorio di San Salvo, nel Chietino. Nello schianto sono rimasti feriti, il padre, la mamma e la sorella della piccola vittima. La madre e la figlia di tre anni sono ricoverate all'ospedale San Pio di Vasto mentre il padre è stato trasportato al Ss Annunziata di Chieti in elisoccorso.

Non si conoscono, al momento, le generalità delle vittime né se vi sia un legame di parentela. Poco chiara, inoltre, la dinamica dell'incidente: due automobili, per cause in corso di accertamento, si sarebbero scontrate frontalmente. Dei rilievi e degli accertamenti si stanno occupando anche i Carabinieri.