Scontro tra un furgone e un camion: morte cinque persone

Gravissimo incidente stradale a Strevi, in provincia di Alessandria. Cinque persone sono morte e due sono rimaste gravemente ferite nello scontro frontale tra furgone e un camion. I feriti in codice rosso sono stati trasportati agli ospedali di Torino e Alessandria. Sul posto i sanitari del 118 e le forze dell'ordine per ricostruire la dinamica dell'accaduto.