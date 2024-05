Scontro tra scooter, uomo cade e viene decapitato dal guardrail

Un terribile incidente finito in tragedia. Due scooter si sono scontrati e uno dei due uomini coinvolti è deceduto dopo essere sbattuto contro il guardrail, rimanendo decapitato nell'impatto. A morire è stato un 41enne di Mugnano, in provincia di Napoli, che si chiamava Luigi Migliaccio. Il tragico scontro è avvenuto ieri pomeriggio sull’asse mediano in direzione Lago Patria, all’altezza di un esercizio commerciale "Gloria".

La vittima era a bordo del suo scooter quando, per cause ancora da chiarire, avrebbe impattato contro l'altro mezzo. La persona alla guida di quest'ultimo è rimasto ferito ma per fortuna è vivo ed è attualmente ricoverato al Pronto Soccorso di Pozzuoli in osservazione. Quando sul posto sono intervenute le ambulanze del 118, purtroppo per Migliaccio non c’era più niente da fare. La salma dell'uomo, su disposizione dell'Autorità giudiziaria, è stata trasferita nell’ospedale di Giugliano per un'eventuale autopsia.

In queste ore sono comparsi sui social decine di messaggi di cordoglio, con tanti amici che hanno voluto ricordare Luigi con foto e video. "La vita è ingiusta. Non può essere vero, una notizia che ci strappa il cuore mille pezzi. Abbiamo condiviso di tutto, amico mio", scrive Umberto. "Sei volato via così all’improvviso, sconvolgendo tutti nel nostro quartiere. Eri un ragazzo sempre sorridente", ha commentato Antonio. "Onesto lavoratore molto stimato e amato dagli amici, dalla gente che lo conosceva. Ha lasciato un dolore e sconforto immenso soprattutto tra i suoi amici che tanto lo amavano", ha scritto la pagina Sei di Mugnano se in the World.