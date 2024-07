Scontro treno merci-regionale: "Un boato, poi polvere e detriti ovunque. Sembrava l'inferno"

Boati, poi un'immensa nuvola di polvere e detriti. "Sembrava una bomba, tutto è durato 3 minuti". Una donna descrive così lo scontro tra treni avvenuto ieri, 11 luglio, tra un convoglio merci che ha deragliato, e un regionale diretto a Parma. L'incidente è avvenuto nel pomeriggio lungo la linea ferroviaria Piacenza-Bologna e ha causato tre feriti, tra cui una mamma e un bambino che si trovavano sulla strada che costeggia i binari. La pioggia di sassi ha infatti colpito qualunque cosa nelle vicinanze, danneggiando varie auto e arrivando fino ai tavoli dei bar vicini.

"Qualcosa è andato storto o la velocità non era adeguata": la dinamica dello scontro

Come spiegato anche dal sindaco di Parma Michele Guerra, a "sviare" dai binari è stata la carrozza del treno merci di una compagnia estera: "Non c'è dispersione di merci pericolose, ma l'incidente ha fatto schizzare moltissime pietre dalla massicciata ferroviaria che ora occupano tutta la strada e i danni sono ingenti". "Solo tre persone coinvolte hanno riportato contusioni di lieve entità". L'impressione, ha proseguito il primo cittadino, "è che si debba davvero ringraziare che non sia successo nulla di molto più grave".

"Poteva andare peggio". Sono le stesse parole utilizzate da un'altra testimone sentita da Il Piacenza. "C'è stato un fortissimo rumore di freni, poi la polvere. Sembrava il finimondo. È andata comunque bene, perché poteva andare peggio. Però andava forte il treno". E di una velocità, forse, "inadeguata", parla anche un'altra testimonianza: "Non capivamo bene cosa stesse accadendo e ci siamo riparati dentro perché non sapevamo cosa stesse succedendo. Il treno ha frenato per lungo tempo, non so, ho come l'impressione che qualcosa non abbia funzionato o che la velocità non fosse adeguata".

Saranno gli accertamenti della polizia ferroviaria giunta sul posto per i rilievi a chiarire se dietro le cause dell'incidente ci siano responsabilità o errori individuali. Tra le ipotesi, oltre a quella della velocità eccessiva, un guasto o un malfunzionamento dei freni.