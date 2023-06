Scontro tra treni in Puglia, 2 condanne e 14 assoluzioni. I parenti delle vittime: "Sentenza ingiusta"

Due imputati condannati e 14 assolti: questa la sentenza pronunciata dopo una lunga camera di consiglio dalla corte di assise del tribunale di Trani, presieduta da Anna Lidia Corvino, nel processo per il tragico scontro tra due treni che viaggiavano su binario unico, avvenuto il 12 luglio del 2016 sulla linea delle Ferrovie del Nord barese gestito dalla Ferrotramviaria.

Morirono 23 persone e ne rimasero ferite una cinquantina. L'accusa aveva chiesto 15 condanne a pene comprese tra i 12 e i 6 anni di reclusione e un'assoluzione. Le accuse erano di disastro ferroviario, omicidio e lesioni colpose plurime, rimozione e omissione colposa di cautele contro gli infortuni e falso. I due condannati sono il capotreno di uno dei due convogli, Nicola Lorizzo, a cui sono stati inflitti 7 anni, e il capostazione di Andria Vito Piccarreta, condannato a 6 anni e 6 mesi.

Nello scontro frontale tra due treni rimasero ferite altre 51 persone: secondo l'accusa, l'impatto fu determinato da un errore umano e da mancati investimenti per la sicurezza. I togati hanno stabilito anche che Picarreta e Lorizzo dovranno risarcire le parti civili. È stato anche escluso l'illecito amministrativo di Ferrotramviaria che gestiva il tratto delle Ferrovie del Nord Barese in cui accadde il drammatico incidente: per i giudici "il fatto non sussiste".

Gli imputati assolti

I vertici dell'epoca di Ferrotramviaria Spa Enrico Maria Pasquini, Massimo Nitti e Michele Ronchi sono stati assolti dalla corte di assise del Tribunale di Trani "per non aver commesso il fatto" per due capi di imputazione e "perché il fatto non sussiste" per un altro capo di imputazione.

Come abbiamo riportati sopra gli imputati assolti sono 14. Tra questi c'è Francesco Pistolato, dirigente coordinatore centrale, "per non aver commesso il fatto". Per lui erano stati chiesti sei anni. È arrivata l'assoluzione anche per Giulio Roselli, dirigente a capo della divisione infrastrutture, che l'accusa aveva chiesto di condannare a nove anni per tre capi di imputazione. È stato assolto "per non aver commesso il fatto" Alessio Porcelli, il capostazione di Corato (per lui erano stati chiesti sette anni di reclusione). Assoluzioni anche per Vito Mastrodonato, Francesco Giuseppe Michele Schiraldi, Pietro Marturano, Alessandro De Paola, Antonio Galesi, Tommaso Zonno, Virginio Di Gianbattista, Giandonato Cassano.

I parenti delle vittime: "Non è una sentenza giusta"

Alcuni parenti delle vittime, alle prime assoluzioni in aula, sono scoppiati a piangere mentre altri sono rimasti impassibili: "Non è una sentenza giusta", ha detto in lacrime Anna Aloysi, sorella di Maria morta nel disastro, secondo quanto riporta l'Ansa. "Non si vergognano? Ne sono morti 23", "Come fanno a dormire la notte?" hanno invece affermato altri familiari della tragedia.

"Questa sentenza viene dopo un processo lungo, difficile a cui abbiamo contribuito tutti" ha invece detto Michele Laforgia, difensore assieme a Tullio Bertolino, di Ferrotramviaria nel processo. Il legale ha aggiunto che si tratta di "una vicenda terribile come è evidente dalle reazioni dei parenti. Però la giustizia va rispettata sempre".

