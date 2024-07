Fermano un furgone e trovano un'Audi smontata a pezzi. Poi scoprono tutto

Fermano un furgone sospetto e scoprono un deposito di auto cannibalizzate. Succede nel Foggiano dove tre persone sono finite ai domiciliari - su ordinanza di custodia cautelare disposta dal Gip - e ora dovranno rispondere della ricettazione "di parti di autovetture di provenienza furtiva". Due delle persone arrestate sono residenti a Cerignola, l'altra a Orta Nova. Tutto è iniziato da un controllo delle fiamme gialle di Foggia (nucleo di polizia economico-finanziaria) effettuato durante una normale attività sul territorio. I militari, per ragioni non chiare, sono stati insospettiti dall'atteggiamento del conducente di un furgone e hanno voluto vederci chiaro.

Una volta fermato il mezzo, la scoperta: come si può vedere nel video della Gdf, all'interno i finanzieri hanno trovato un'Audi smembrata pezzo per pezzo. Sportelli, cofano anteriore e posteriore, pneumatici e blocco motore completo di cambio: tutte le componenti dell'auto erano state smontate e caricate sul furgone. Per essere portate dove? Le indagini delle fiamme gialle hanno portato a perquisire un immobile in stato di abbandono utilizzato dai tre arrestati come deposito di pezzi di vetture cannibalizzate. All'interno c'erano sei blocchi motore completi di cambio e diverse serie di cerchi e gomme di note case automobilistiche. Secondo quanto accertato si tratta di componenti di sette auto che erano state rubate di recente in provincia di Bari.

Il problema dei furti d'auto

Il fenomeno delle auto rubate e rivendute intere o cannibalizzate non conosce sosta. Stando ai dati del 'Dossier sui furti di veicoli 2024', elaborato da LoJack Italia, il 2023 ha registrato una nuova crescita dei furti di veicoli in Italia: +7%. Dal 2013 ad oggi sono stati rubati 1 milione e 550mila veicoli: solo 609mila sono stati ritrovati, di quasi 940mila si sono perse le tracce (qui tutti i dettagli sul dossier). Molte delle vetture trafugate potrebbero essere state instradate all'estero, ma in tanti casi hanno finito per alimentare il mercato nero dei pezzi di ricambio anche in Italia.

In grandi centri come Milano e Roma e in alcune aree del nostro Paese (soprattutto se vicino a porti o a frontiere), il furto è spesso finalizzato al riciclaggio internazionale. Un traffico redditizio in cui sono coinvolti i ladri che sottraggono fisicamente l'auto, i proprietari di garage o magazzini in cui l'auto solitamente viene lasciata a 'decantare' alcune ore/giorni prima di essere smontata o caricata in container o veicoli commerciali, i trasportatori e infine i broker criminali che presidiano i vari passaggi e governano le operazioni fino alla vendita nel Paese di destinazione.

Gli esperti spiegano che chi sottrae fisicamente una utilitaria può assicurarsi un guadagno immediato di poco inferiore ai 1.000 euro, provento che può salire fino a 5mila euro per le vetture di lusso del valore di 100mila euro. Il costo del trasporto si aggira attorno ai 2-3mila €, se la vettura viene spostata verso l'Est, mentre l'intera operazione che comprende il trasporto del veicolo a bordo di una nave (all'interno di un container) può variare tra i 10.000 e i 15.000 euro. Decisamente meno oneroso risulta spostare la vettura affidandosi a una staffetta di autisti che si danno il cambio alla guida dell'auto sottratta fino a destinazione: tra i 500 e i 1.000 euro il loro profitto.