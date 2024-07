Scopre donne migranti sul suo tir, il camionista le fa scendere colpendole con la frusta

Si erano nascoste nel retro di un tir con la speranza di passare la frontiera di Ventimiglia e arrivare in Francia. Ma il camionista si accorge della presenza di una dozzina di donne di origine eritrea e le fa scendere dal mezzo a colpi di frusta, colpendo alcune di loro sulla schiena. È successo il 15 luglio nell'autoporto di Ventimiglia, in provincia di Imperia, e la scena è stata registrata in un video che in queste ore sta facendo il giro dei social. Le immagini del filmato mostrano il camionista urlare e colpire con la cinghia da carico con il terminale in acciaio le giovanissimi donne, che scendono una dopo l'altra da tira. Qualcuna urla, altre piangono e dicono "no", per opporsi a quell'ingiustificata violenza.

Stando a quanto riportato da Repubblica, le ragazze, giovanissime migranti eritree ieri sera erano state accolte da Caritas Intemelia e avevano trascorso la notte al Pad, il punto di accoglienza diffusa. Poi hanno provato a passare il confine oggi nascondendosi nel tir. Dopo essere sfuggite alla violenza del camionista, le giovani eritree sono tornate dalle operatrici di Caritas a cui hanno raccontato l'accaduto. Accertamenti sono in corso da parte delle forze dell'ordine.