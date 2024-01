Scopre di essere incinta di cinque mesi durante la transizione per cambiare sesso

Diventa uomo e allo stesso tempo futura mamma. Un giovane di Roma ha scoperto di essere incinta di cinque mesi a transizione di genere quasi ultimata. Il raro caso, raccontato da La Repubblica, è ora seguito da una struttura sanitaria della Capitale: i medici stanno effettuando degli accertamenti per verificare lo stato di salute del ragazzo e del feto, al fine di scongiurare danni causati dalle terapie ormonali.

Il giovane, infatti, aveva avviato tempo fa il lungo e difficile percorso per il cambio di sesso: partendo dall'iter psicologico per accertare e avere diagnosticata la disforia, è poi arrivato alla terapia ormonale. Il ragazzo si è poi sottoposto a una mastectomia, mentre il Tribunale ha autorizzato la rettifica anagrafica del sesso e, quindi, il cambio del nome sui documenti.

Il giovane ha scoperto della gravidanza durante accertamenti e controlli, che rientrano nel percorso di transizione, per procedere all'isterectomia, l'asportazione dell'utero. I medici devono ora gestire le difficoltà legate alla terapia ormonale e all'ultimazione della transizione: l'isterectomia, infatti, in questo momento non è possibile da eseguire. Al momento, non ci sarebbero grandi rischi per il giovane e il feto. Ma solo gli accertamenti potranno confermarlo con certezza.