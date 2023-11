Passeggero ringrazia Allah, aereo costretto ad atterraggio di emergenza

Aveva accusato un malore a bordo e gli era stato offerto un farmaco dal personale di bordo. Per assumerlo doveva però riempire un modulo di consenso informato sul quale ha però scritto: "I love Allah". Protagonista della vicenda è un passeggero egiziano di 29 anni che si trovava a bordo del volo dalla compagnia Vueling, partito da Parigi e diretto al Cairo. Lo scritto del 29enne ha allertato immediatamente il pilota che stava in quel momento sorvolando la Croazia e ha chiesto alle autorità dell'aeroporto di Fiumicino di poter atterrare d'emergenza nello scalo romano.

L'episodio è accaduto nel primo pomeriggio di martedì 7 novembre. Una volta atterrato a Fiumicino, come da procedura, è scattato il dispositivo di sicurezza. Il passeggero che, nel frattempo aveva discusso con l'equipaggio per la decisione del comandante, è stato preso in consegna dagli agenti della Polaria (la polizia di frontiera aerea) e della Digos. Le forze dell'ordine hanno ricostruito i contorni di quanto era accaduto e compiuto accertamenti.

L'equivoco è stato infine chiarito e il volo è ripartito alla volta del Cairo, ma senza il passeggero egiziano a bordo.

Continua a leggere su Today.it...