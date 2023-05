Il Napoli vince lo scudetto e scatta la caccia al tifoso: ragazzo preso a bastonate

Festa scudetto rovinata per alcuni tifosi del Napoli, giovedì sera volevano solo festeggiare il primato della propria squadra e invece sono stati aggrediti. Due episodi su tutti: uno a Roma e uno ad Avellino.

Nella Capitale ad avere la peggio è stato un ragazzo di 24 anni. Appena ha avuto la matematica certezza che la sua squadra aveva vinto lo scudetto, è sceso in strada ma ha avuto ben poco da festeggiare. Come si legge su RomaToday, un gruppo di giovani ha dato vita a una "caccia al napoletano" e il 24enne è stato picchiato a colpi di bastone nei pressi di piazza Bologna. Probabilmente a caricare i tifosi azzurri sono stati ultras di Roma o Lazio. È intervenuta la polizia per riportare la calma. Il 24enne è stato soccorso e ha avuto sette giorni di prognosi in ospedale. Sul pestaggio indaga la polizia

Scene di ingiustificata violenza anche ad Avellino. I tifosi irpini, come si legge su AvellinoToday, hanno danneggiato le auto dei napoletani in festa per le strade della città. Un'aggressione in piena regola quella avvenuta in viale Italia e su cui adesso indagano i carabinieri che hanno anche acquisito le immagini dei sistemi di videosorveglianza della zona.