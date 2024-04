Caporalato anche a scuola: professori costretti a restituire lo stipendio

Caporalato nelle aule scolastiche, con professori costretti a lavorare anche gratis. Succede a Cefalù, nel Palermitano, dove cinque persone sono accusate a vario titolo di estorsione e sfruttamento del lavoro. Come si legge su PalermoToday, il gip di Termini Imerese ha disposto gli arresti domiciliari per Patrizia Ficicchia (61 anni), presidente del consiglio d'amministrazione della cooperativa "La Rocca di Cefalù". Disposto il divieto temporaneo di esercitare attività professionale e imprenditoriale nel settore dell'insegnamento per 12 mesi per altre quattro persone.

L'indagine è stata avviata a gennaio 2023, ma gli inquirenti sono risaliti fino al 2019. Secondo l'accusa le vittime - docenti e personale Ata (amministrativi, tecnici e ausiliari) - avrebbero lavorato "in misura sproporzionata" rispetto alla contrattazione nazionale, fino ad arrivare a prestazioni a titolo gratuito restituendo la retribuzione formalmente ottenuta per il lavoro prestato. Tutto ciò con minacce o facendo leva sulla necessità di acquisire punteggi per accedere alle graduatorie pubbliche per le successive assunzioni. Una dinamica individuata per 118 dipendenti della cooperativa: gli indagati avrebbero agito a vantaggio della cooperativa "mantenendo bassi costi di gestione - sostengono i carabinieri - e massimizzando i profitti".

Disposto anche il sequestro preventivo di 65.300 euro in contanti trovati nelle abitazioni degli accusati e all'interno degli istituti paritari riconducibili alla cooperativa. Il denaro è stato trovato anche dentro buste con gli elenchi del personale dipendente.