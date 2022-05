L'allarme

Misterioso malore a scuola per alunni e professori, istituto evacuato

In dieci, tra ragazzi e insegnanti, si sono sentiti male. Per tutti gli stessi sintomi: difficoltà nel respirare e prurito. Per alcuni è stato necessario il trasferimento in ospedale. Vigili del fuoco e carabinieri al lavoro per individuare la causa scatenante