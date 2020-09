Cosa succede a scuola se un alunno risulta positivo al test del coronavirus?

Cosa succede a scuola se un alunno risulta positivo al test del tampone per il coronavirus? L'Istituto Superiore di Sanità ha spiegato che un singolo caso non basta per far chiudere un'intera scuola, ma potrebbe determinare la messa in quarantena dell'intera classe e di una parte dei suoi insegnanti, come già è successo all'istituto Marymount International a Roma questa settimana.

Cosa succede a scuola se un alunno risulta positivo al test del tampone per il coronavirus?

La decisione sulla quarantena però non spetta al dirigente scolastico ma all'Asl: i ragazzi dovranno a quel punto fare didattica a distanza per due settimane, come durante il lockdown, mentre i docenti che non sono venuti a contatto con l'alunno positivo nei due giorni precedenti la manifestazione dei sintomi possono continuare a insegnare nella scuola, mentre gli altri sono tenuti a rispettare la regola dell'isolamento.

Ma è qui che cominciano i problemi. Perché mentre in teoria nulla vieta all'insegnante in quarantena di fare lezione da casa, nella pratica a tutti i lavoratori è attualmente vietato lavorare da casa se positivi. Per questo, spiegano i sindacati, sarebbe legittimo se ci fossero professori che si rifiutano di lavorare dalla quarantena, anche perché ogni insegnante di solito tiene più classi oltre a quella in cui è stato trovato il positivo, e di solito quelle classi andranno regolarmente a scuola. Bisognerà quindi trovare un supplente, ma sarà disponibile in tempi così rapidi da non far perdere le lezioni agli alunni?

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Intanto ieri la Società Italiana di Medicina Generale (Simg) ha prodotto dieci regole indicate dai medici di famiglia per ripartire in sicurezza con l'avvio dell'anno scolastico, illustrate dal presidente Cricelli: