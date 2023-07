Un'altra professoressa vittima degli alunni: molestata per mesi

Ennesimo caso di insegnanti presi di mira da studenti. Dopo la vicenda della professoressa di Milano colpita con pallini di gomma in aula da alcuni alunni, ecco la storia di una docente nello Spezzino che sarebbe stata molestata da un gruppo di allievi.



Sei liceali tra i 14 e i 15 anni, cinque ragazzi e una ragazza, sono indagati dalla procura dei minori di Genova con l'accusa di molestie. Secondo quanto riporta la stampa locale, i ragazzini l'avrebbero chiamata al cellulare più volte, rimanendo in silenzio o pronunciando frasi offensive. Le molestie telefoniche si sarebbero protratte un paio di mesi, fino a che l'insegnante, finita in uno stato ansioso che le avrebbe procurato problemi di salute, ha presentato denuncia contro ignoti alla polizia.

Dall'analisi dei tabulati telefonici della docente si è risaliti agli studenti, non tutti suoi alunni. I sei ragazzi sono già stati ascoltati in questura, alla presenza dei loro genitori e degli avvocati. Qualcuno avrebbe detto di non ricordare quelle telefonate, altri che avevano chiamato l'insegnante per chiedere spiegazioni sul programma. L'indagine è in corso, nel frattempo però la professoressa è andata a insegnare in un altro istituto della città, spiega il quotidiano.

