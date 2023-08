Gli studenti liceali che si sballano con gli psicofarmaci

Psicofarmaci assunti senza necessità, senza prescrizione, per "gioco". Una moda pericolosa si è diffusa tra alcuni studenti di un istituto superiore di Imola (Bologna). I carabinieri, allertati dagli insegnanti, hanno indagato e sono risaliti a un diciottenne che è stato arrestato.

Alcuni insegnanti di un istituto professionale, durante l'anno scolastico, si sono rivolti ai carabinieri lamentando tra gli alunni comportamenti insoliti: torpore, difficoltà a parlare o restare in equilibrio perfino se seduti. Sono scattate le indagini e in breve tempo i militari dell'Arma sono arrivati a un ragazzo che nello zaino aveva una confezione di Rivotril (psicofarmaco contenente benzodiazepina). Sono risaliti alla farmacia che l'aveva consegnata al giovane sotto regolare ricetta medica. La firma era stata contraffatta: era di un ignaro medico bolognese in pensione.

Adesso quattro ragazzi (2 neo maggiorenni e due minorenni di cui uno straniero) sono indagati con l'accusa di avere falsificato la prescrizione medica e avere smerciato la medicina ad altri studenti, in cerca di effetti allucinogeni. Le indagini sono proseguite con la perquisizione a casa degli indagati. In quella del diciottenne c'era un'altra confezione di Rivotril semivuota, un bilancino di precisione, altre due ricette mediche contraffatte e 164 banconote da 20 euro perfettamente falsificate. Lo studente, già noto alle forze dell'ordine, è stato quindi arrestato per il reato di "spendita e introduzione nello Stato, senza concerto, di monete falsificate" e messo temporaneamente ai domiciliari. Nel giudizio direttissimo che ha convalidato l'arresto in flagranza, è stata decisa la misura dell'obbligo di firma due volte al giorno.

