Scuole chiuse, soglia critica già superata da 24 province e altre 20 si avvicinano

Il nuovo Dpcm stabilisce nuove regole più stringenti per la Dad. Oltre i 250 contagi per 100mila abitanti in 7 giorni, scatta la chiusura. Le nuove regole saranno in vigore dal 6 marzo, ma già si guarda a quali sono i territori interessati dal decreto

Se la soglia a cui guadare per decidere un'eventuale chiusura delle scuole in un territorio resta quella dei 250 contagi ogni 100mila abitanti, allora ci sono realtà locali in tutta Italia dove il problema è chiaro e la conversione delle lezioni in Dad al 100% è automatica. Infatti, secondo un'analisi di Youtrend, che si basa sui i dati della Protezione Civile, ci sono 24 province hanno superato l’asticella. Quali sono? Ancona, Bari, Bologna, Bolzano, Brescia, Chieti, Como, Forlì, Frosinone, Imperia, Macerata, Mantova, Modena, Monza e Brianza, Pescara, Pistoia, Ravenna, Reggio Emilia, Rimini, Salerno, Siena, Trento, Udine, Verbano-Cusio-Ossola.

A queste si aggiungano altri provincie che stanno per raggiungere la soglia critica, con un numero di contagiati che varia tra 200 e i 250 casi ogni 100mila abitanti: Arezzo, Ascoli Piceno, Caserta, Cremona, Cuneo, Ferrara, Gorizia, Lecco, Lucca, Massa-Carrara, Milano, Napoli, Parma, Pavia, Perugia, Prato, Taranto, Torino, Varese, Vercelli.

Del resto un po’ in tutta Italia, sindaci e presidenti di Regione hanno firmato ordinanze per instaurare zone rosse e fasce arancioni rafforzate, con l’obiettivo di bloccare il contagio da Coronavirus. In Lombardia ci sono diverse provincie in (quasi) lockdown, comperso l’hinterland milanese. In Emilia Romagna, la provincia di Bologna diventa zona rossa, seguita subito dopo dalla provincia di Ancona. Chiusi anche territorio come Pescara, 4 comuni della provincia di Vibo Valentia e ci si attende la stessa cosa in Friuli Venezia Giulia, dove il Presidente Fedriga ha annunciato per domani un'ordinanza che andrà in vigore venerdì con misure di contenimento generali e più specifiche per territori a rischio: nello specifico Trento e Trieste.