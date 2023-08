Si sdraia sul sedere di una donna nella spiaggia dei nudisti: è accusato di violenza sessuale

Ha usato il sedere di una bagnante che stava prendendo il sole (e che non conosceva) e ci è adagiato sopra. Rimediando una denuncia per violenza sessuale. L'episodio è andato in scena nella spiaggia naturista di Capocotta, sul litorale romano, poco più a sud di Ostia. La donna, giustamente, si è allarmata e ha chiamato la polizia. L'uomo, un 45enne romeno che nel frattempo era andato a farsi un bagno, è stato così bloccato per violenza sessuale. Ieri, mercoledì 16 agosto, è stato processato con rito direttissimo ed è stato rilasciato.

L'arresto, infatti, non è stato convalidato perché non è avvenuto in flagranza di reato. Il 45enne dunque resta piede libero. La gravità di quanto denunciato dalla bagnante è comunque fuori discussione.

Si sdraia sul sedere di una bagnante: cos'è successo a Capocotta

Il fattaccio si sarebbe consumato la mattina di Ferragosto. La donna era nell'oasi dei nudisti da sola. Lì, in quel tratto di arenile di libertà, vigono regole di rispetto. Come racconta RomaToday, il 45enne era al mare con degli amici. Il gruppo si sarebbe ubriacato e iniziato a urlare. Non solo. Secondo quanto raccontato dai presenti, i tre si aggiravano anche con i cellulari in mano, un atteggiamento non in linea con l'oasi che si prefissa di garantire la privacy di tutti. A un certo punto, uno di loro si è avvicinato a una signora che era sdraiata e ha usato il sedere della donna come cuscino.

Poi si è alzato dopo qualche secondo e si andato a fare un bagno. Quando è tornato ha trovato gli agenti di polizia che lo hanno accompagnato al commissariato di Ostia. Oggi la notizia del processo per direttissima che vede l'uomo accusato di violenza sessuale.

