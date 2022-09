"Se allevi conigli non avrai leoni": è polemica per la frase del carabiniere sul 13enne morto

"Se allevi conigli non avrai leoni". E' polemica per il post pubblicato su un social network da un ufficiale dell'Arma dei carabinieri sul 13enne di Gragnano vittima di cyberbullismo che si è lanciato dalla finestra di casa la scorsa settimana. Il militare avrebbe così puntato il dito contro i genitori per il difficile stato emotivo in cui si trovava il 13enne, tanto da porre fine alla sua vita. "Magari la colpa è di chi non ha saputo far crescere adeguatamente quel ragazzino", si legge ancora nel post. Parole che non lasciano spazio ad altre interpretazioni.

Il messaggio del militare, che è coordinatore delle attività sportive della Scuola Ufficiali dei carabinieri, è stato pubblicato su Linkedin per commentare il suicidio del ragazzo e i commenti di alcuni psicologi sul caso. Il post è stato poi cancellato dallo stesso autore.

Immediate le distanze prese dall'Arma, che ha avviato un procedimento disciplinare nei confronti dell'ufficiale. I commenti "che sono stati pubblicati su un social da parte di un Ufficiale dell'Arma dei Carabinieri", dichiara il comando generale dei Carabinieri all'AdnKronos, "non possono che essere a titolo personale, stiamo facendo delle indagini ed è stato avviato un procedimento amministrativo".

"Un ragazzino si suicida – si legge nel post – e psicoterapeutici sproloquiano in tv sul fatto che le parole sono armi e che c'entra il bullismo… senza pensare che se allevi conigli non puoi pretendere leoni… e che magari la colpa è quindi di chi non ha saputo far crescere adeguatamente quel ragazzino… il problema con un bullo si risolve, da sempre, dimostrandogli che non hai paura di lui".

Le indagini proseguono

Inizialmente la morte del ragazzo è stata attribuita a un tragico incidente domestico. Gli inquirenti tuttavia hanno fatto luce sulle pressioni psicologiche che il 13enne subiva da tempo da parte di diversi adolescenti. Si amplia il raggio delle indagini sugli autori dei messaggi contenenti minacce e intimidazioni trovati sul telefonino del giovane.

I carabinieri hanno per adesso identificato sei giovani (un diciottenne e cinque minorenni) che, se ritenuti responsabili, potrebbero essere accusati di istigazione al suicidio. L'azione degli inquirenti potrebbe ampliarsi con l'identificazione di altri componenti della chat su cui venivano pubblicati gli insulti contro il 13enne.

La procura di Torre Annunziata, in stretto raccordo con quella per i minorenni di Napoli, lavora con estrema cautela considerando la delicatezza della vicenda e l'età degli indagati. Un'attesa che ancora non ha fatto fissare la data dell'autopsia sul corpo del ragazzo.