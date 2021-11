Sebastiani Bianchi è scomparso nel nulla: ricerche a vuoto nel lago, il cellulare è "resettato"

Sono ore di apprensione. Da ormai tre giorni, da domenica sera non si hanno notizie di Sebastiano Bianchi, 29enne ala dei Legnano Basket Knights che milita nel campionato di serie B. La società ha riferito di essere "in continuo contatto con i famigliari attende notizie". Domenica dopo aver giocato contro la Sangiorgese, Bianchi è "rientrato nel proprio domicilio di Verbania", spiega il club, per poi uscire "senza dare comunicazione alla famiglia". La sua auto è stata trovata nei pressi del Lago Maggiore, dove per ora le ricerche dei vigili del fuoco hanno dato esito negativo. Le ricerche dei sommozzatori sono andate avanti per tutta la giornata di martedì 9 novembre nel Lago Maggiore: a vuoto.

L'auto era regolarmente parcheggiata sul lungolago di Pallanza, vicino alla caserma dei carabinieri di Verbania. Era aperta. All'interno alcuni effetti personali. Il telefonino era a casa: resettato. "Sebastiano è single. Ha un carattere introverso, a tratti chiuso, anche se con i compagni è ben integrato e spesso esce in loro compagnia. Sul parquet era in gran forma e stava giocando benissimo", dice al Corriere della Sera il presidente del club, Tajana. Bianchi avrebbe dovuto allenarsi martedì mattina con i compagni ma non si è presentato al palazzetto. Il padre ha trovato lo smartphone di suo figlio in casa. Il telefonino era completamente resettato: nessun numero di telefono in rubrica, nessuna chat. Si ipotizza che Bianchi abbia cancellato tutto prima di uscire.

Bianchi vive a Verbania ma è molto noto a Legnano (hinterland Nord-Ovest di Milano) per la sua lunga militanza nella locale squadra di pallacanestro. Classe 1992, il giocatore è creciuto nelle giovanili della Pallacanestro Varese per poi fare esperienza in diversi club, tra cui Tortona, Cento, Omegna e Sangiorgese. Al Legnano, con cui qualche anno fa aveva giocato in A2, era tornato in estate e domenica sera con 14 punti è stato il miglior realizzatore della squadra nonostante la sconfitta 72-67 nel derby.