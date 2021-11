Sebastiano Bianchi è tornato a casa: sta bene

Una splendida notizia. Sebastiano Bianchi è tornato a casa nella notte: sta bene.

Il cestista del Legnano in serie B è rientrato poco fa nell’abitazione dei genitori. Da due giorni era svanito nel nulla e si temeva il peggio. Per due giorni interi è stato cercato dai sommozzatori di vigili del fuoco, Sub Verbania e protezione civile nel Lago Maggiore.

Già da ieri si era iniziato a dubitare che Sebastiano avesse compiuto un gesto estremo. Una telecamera aveva mostrata un'auto nella notte tra lunedì e martedì che aveva affiancato per alcuni minuti quella di Sebastiano, una Bmw bianca, parcheggiata in largo Palatucci. Stamane, la svolta e il lieto fine.

- IN AGGIORNAMENTO -