Sedicenne va in ospedale e denuncia: "Sono stata violentata sul lungomare"

"Sono stata violentata". Con queste parole una ragazza di 16 anni ha raccontato ai medici del Policlinico di Palermo specializzati in reati sessuali di essere stata violentata all'Addaura, sul lungomare palermitano.

La giovane, stando a quanto raccontato ai sanitari, avrebbe conosciuto il presunto violentatore - un giovane appena maggiorenne - in un locale sul lungomare Cristoforo Colombo del capoluogo siciliano. In seguito, attorno alla mezzanotte tra il 13 e il 14 luglio, i due giovani si sarebbero appartati in una zona buia della scogliera, dove sarebbe avvenuto lo stupro. La vittima sarebbe però riuscita a fuggire.

Stando a quanto riporta PalermoToday, i medici hanno contatto i carabinieri che, intervenuti alle 2,30 del 14 luglio, hanno aperto le indagini per verificare ogni passaggio del racconto della ragazza e ricostruire l'accaduto. Al momento non risulterebbe nessuna denuncia. I militari dell'Arma hanno identificato e raccolto le testimonianze di diversi giovani presenti nella zona durante la notte. L'episodio sembrerebbe essere collegato a una rissa tra una ventina di giovani segnalata precedentemente al McDonald's di via Rosario Nicoletti. Dai racconti di chi ha partecipato alla lite è emerso che i due fatti sarebbero correlati. Nella rissa, infatti, si sarebbero affrontati gli amici della ragazza e quelli del presunto violentatore.