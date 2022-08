Segue la moglie col gps, scopre dove abita l'amante e lo accoltella

Ha pedinato la moglie con un segnale gps e ha trovato la casa del suo amante. Armato di un coltello da cucina, è tornato alcuni giorni dopo sotto casa del rivale e lo ha aggredito. E' successo a Roma. L'uomo ha infierito con più colpi andati a segno: un fendente all'addome gli ha perforato il polmone. Con la maglia e le mani ancora sporche di sangue l'aggressore è scappato ma è stato scovato dalla polizia dopo essersi nascosto in un sottoscala poco distante dal luogo dell'accoltellamento. Ed è stato quindi arrestato. Grave la vittima, un quarantenne romano, è stato trasportato d'urgenza in ospedale in pericolo di vita.

L'arrestato si è insospettito quando ha visto la moglie rincasare più tardi del solito. Geloso, ha quindi piazzato un segnale gps sotto la vettura della moglie e ha seguito il segnale, trovando la casa del presunto amante. Individuato il rivale, lo scorso fine settimana lo ha aspettato nell'androne del palazzo, nella periferia romana. Una volta uscito dall'ascensore lo ha aggredito e nel corso della colluttazione lo ha colpito con diverse coltellate, alle braccia, al volto e soprattutto all'addome. Lasciata la vittima in fin di vita sulle scale della palazzina, l'aggressore è scappato,, davanti gli occhi attoniti di decine di testimoni che lo hanno visto prima gettare il coltello e poi togliersi la t shirt insanguinata che portava. Per poi andare a nascondersi in un sottoscala in una via adiacente.

Richiesto l'intervento alla polizia sul posto sono quindi intervenute le volanti e gli agenti del commissariato Prenestino, che hanno trovato l'aggressore ancora nel sottoscala, mentre si cambiava la maglia. Con le mani sporche di sangue e i segni della colluttazione ancora evidenti sul corpo l'uomo è stato fermato con l'accusa di tentato omicidio e poi trasportato in ospedale dove è stato medicato e dimesso.

Ferito in maniera grave il quarantenne vittima dell'aggressione è stato invece trasportato prima al policlinico Casilino e poi trasferito d'urgenza all'Umberto I dove si trova ancora in fin di vita.

Convalidato l'arresto del marito geloso, gli investigatori di polizia hanno rinvenuto e sequestrato sia il coltello da cucina usato per l'aggressione sia la maglia ancora sporca di sangue. In casa dell'arrestato anche un segnale gps. Convalidato l'arresto l'uomo dovrà rispondere di tentato omicidio.